В кондитерской корпорации Roshen ответили на обвинения Антимонопольного комитета Украины. В компании отметили, что не имеют никакого отношения к производству патоки и соответственно к злоупотреблениям монопольным положением на указанном рынке.

Об этом компания сообщила в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

“На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных”, – говорится в заявлении компании.

В корпорации уточнили, что в своей̆ работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию. При этом в Roshen не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.

В корпорации подчеркнули, что считают безосновательными и не соответствующими действительности утверждения, содержащиеся в информации АМКУ (относительно злоупотребления монопольным положением на рынке патоки).

Корпорация Roshen включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий, а объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.