Об этом компания сообщила в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.
“На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных”, – говорится в заявлении компании.
В корпорации уточнили, что в своей̆ работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию. При этом в Roshen не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.
В корпорации подчеркнули, что считают безосновательными и не соответствующими действительности утверждения, содержащиеся в информации АМКУ (относительно злоупотребления монопольным положением на рынке патоки).
Корпорация Roshen включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.
Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий, а объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.
- Накануне стало известно, что Антимонопольный комитет Украины открыл дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen. В АМКУ утверждают, что в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей — кондитерских фабрик.