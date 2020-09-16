Юрист Леонид Маслов, входящий в группу защиты Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, рассказал о переводе Антоненко из изолятора временного содержания (ИВС) полиции в Лукяновское СИЗО.

Об этом Маслов написал в Facebook.

По его словам, содержание в ИВС вообще является незаконным, его легализуют с помощью так называемого постановления следователя об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

Леонид Маслов отмечает, что Андрей Антоненко никогда не просил обеспечивать ему безопасность.

“Это каждый раз во время очередного заключения против его воли делало существо по имени Бирко, специалист по подделке доказательств. Как вы видите из текста постановления, им запрещено предоставлять информацию об Антоненко всем, кроме существа по имени Бирко… В том числе информацию об Антоненко (измерение роста) запретили предоставлять самому Антоненко и его адвокатам. Вероятно существо Бирко скрыло данные о росте Антоненко от существа Зузака, специалиста по лжи в суде. Потому существо Зузак постоянно говорило, что ему рост Антоненко неизвестен. Рост измерили при поступлении Антоненко в ИВС”, – написал Маслов.

Измерение роста Антоненко:

По словам Маслова, юрисдикция по делу старшего следователя Василия Бирко закончилась направлением обвинительного акта в суд 18.08.2020. Последнее постановление Бирко закончила свое действие 14.09.2020. Итак, теперь отсутствуют правовые основания удерживать Андрея Антоненко в ИВС и он отправляется в СИЗО.

“Однако здесь возникают логические вопросы: Что (кто) именно угрожало безопасности Андрея Антоненко все 9 месяцев содержания его в полицейской тюрьме? Или вдруг ни было это просто банальным способом воспрепятствования его защиты? И главное: “Почему угроза безопасности Андрея Антоненко существовала именно тогда, когда он находился под следствием и вдруг исчезла, когда дело начали рассматривать в суде? Если ему угрожали таинственные “заказчики-дестабилизаторы” или “организаторы-детонаторы”, то каким образом эта” угроза “прошла с передачей дела в суд?” – отмечает Леонид Маслов.

Адвокат Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).