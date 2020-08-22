Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.
Расследование завершено в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева и пытали их.
Указанные лица подозреваются в:
• незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины);
• создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в них (ч.1 ст. 255 УК Украины);
• незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины).
Один из фигурантов также подозревается в: умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины); пытках по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины); подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины); служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
“В связи с использованием поддельного паспорта и использованием заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд”, – отметили в ГБР.
Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала. Позже Луценко оставили в лесу, ему удалось выбраться. Тело Юрия Вербицкого было найдено в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области со следами пыток.
- 10 марта этого года сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в деле о похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего.
- Впоследствии следователи Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали еще одного подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого. Это житель города Белая Церковь Киевской области.