Об этом сообщает Bloomberg.
Власти Великобритании предложили, чтобы Организация по запрещению химического оружия и дальше оказывала давление на Россию, требуя ответов по поводу использования запрещенных веществ против российского оппозиционного политика Алексея Навального. В этом же кейсе рассматривают более раннюю попытку отравить офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Власти США могут расширить ранее введенные санкции. Чтобы снять их, Россия должна будет выполнить конкретные условия, связанные с гарантиями отказа от химического оружия, а также разрешит провести проверку государственных объектов, на которых, предположительно, оно может храниться в неопределенных объемах.
Также власти США и Великобритании обсуждали новые общие санкционные меры. Их могут применить в том случае, если российская сторона будет продолжать препятствовать расследованию отравления Навального.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб накануне призвал Россию соблюдать обязательства по международному праву, а именно — разрешить провести независимое расследование попытки отравить оппозиционера Навального, а также выполнить обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
Это заявление поддержал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
“Ровно три года назад Россия отравила Сергея Скрипаля и его дочь химическим оружием на британской территории. Мы подтверждаем нашу приверженность правосудию для всех жертв неоднократного применения Россией химического оружия, включая Алексея Навального. Действия России не останутся без последствий”, – заявил Блинкен.
Со стороны США в отношении России могут ввести дополнительные санкции против конкретных олигархов, следуя нормам Закона Магнитского.
Санкции в отношении суверенного долга России могут быть введены в том случае, если РФ снова уличат в нарушении международного запрета на химическое оружие. Вопрос санкций в таком случае рассмотрит президент США Джо Байден. При этом, США должны действовать в союзе с Европой.
В Европе поддержали такое предложение. Великобритания планирует провести переговоры с Францией и Германией по поводу возможного ужесточения санкций в отношении России из-за незаконного использования химического оружия.
Bloomberg не получил комментариев по этому поводу от Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства иностранных дел Великобритании.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия уничтожила все свое химическое оружие и не нарушает договор. Он также отметил, что российское правительство “прорабатывает различные сценарии для защиты интересов страны, граждан и бизнеса”, в случае введения дополнительных санкций. В ответ на санкции со стороны США Россия собирается ввести запрет на выдачу виз американским чиновникам.
- Во вторник, 2 марта, администрация президента США Джо Байдена рассекретила выводы разведки о том, что ФСБ России организовало отравление оппозиционера Алексея Навального и объявила о первых санкциях против российского правительства за нападение и заключения политика.