Правительства США и Великобритании не исключают введения новых санкций против России по причине использования запрещенного химического оружия. Это могут быть санкции в отношении конкретных лиц или же касательно государственного долга.

Об этом сообщает Bloomberg.

Власти Великобритании предложили, чтобы Организация по запрещению химического оружия и дальше оказывала давление на Россию, требуя ответов по поводу использования запрещенных веществ против российского оппозиционного политика Алексея Навального. В этом же кейсе рассматривают более раннюю попытку отравить офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Власти США могут расширить ранее введенные санкции. Чтобы снять их, Россия должна будет выполнить конкретные условия, связанные с гарантиями отказа от химического оружия, а также разрешит провести проверку государственных объектов, на которых, предположительно, оно может храниться в неопределенных объемах.

Также власти США и Великобритании обсуждали новые общие санкционные меры. Их могут применить в том случае, если российская сторона будет продолжать препятствовать расследованию отравления Навального.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб накануне призвал Россию соблюдать обязательства по международному праву, а именно — разрешить провести независимое расследование попытки отравить оппозиционера Навального, а также выполнить обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

Это заявление поддержал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

“Ровно три года назад Россия отравила Сергея Скрипаля и его дочь химическим оружием на британской территории. Мы подтверждаем нашу приверженность правосудию для всех жертв неоднократного применения Россией химического оружия, включая Алексея Навального. Действия России не останутся без последствий”, – заявил Блинкен.

Со стороны США в отношении России могут ввести дополнительные санкции против конкретных олигархов, следуя нормам Закона Магнитского.

Санкции в отношении суверенного долга России могут быть введены в том случае, если РФ снова уличат в нарушении международного запрета на химическое оружие. Вопрос санкций в таком случае рассмотрит президент США Джо Байден. При этом, США должны действовать в союзе с Европой.

В Европе поддержали такое предложение. Великобритания планирует провести переговоры с Францией и Германией по поводу возможного ужесточения санкций в отношении России из-за незаконного использования химического оружия.

Bloomberg не получил комментариев по этому поводу от Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства иностранных дел Великобритании.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия уничтожила все свое химическое оружие и не нарушает договор. Он также отметил, что российское правительство “прорабатывает различные сценарии для защиты интересов страны, граждан и бизнеса”, в случае введения дополнительных санкций. В ответ на санкции со стороны США Россия собирается ввести запрет на выдачу виз американским чиновникам.