США и Евросоюз впервые за последние 20 лет договорились о снижении пошлин и расширении доступа к экспортным рынкам.

Об этом сообщает Голос Америки.

Договор подписали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и торговый комиссар Европейского союза Фил Хоган.

“В рамках улучшения отношений между ЕС и США это взаимовыгодное соглашение принесет положительные результаты как американской, так и европейской экономике.

Мы хотели бы, чтобы этот таможенный пакет ознаменовал начало процесса, который приведет к дополнительным соглашениям, создающим более свободную, справедливую и обоюдную трансатлантическую торговлю”, – сказано в их совместном заявлении.

Стороны сообщили, что ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США. Также ЕС отменит эти тарифы задним числом, начиная с 1 августа 2020 года. К примеру, в 2017 году в ЕС из США экспортировали лобстеров на более чем 111 миллионов долларов.

По договору, пошлины отменят на пять лет, но в Еврокомиссии будут работать над тем, чтобы отменить их навсегда.

В ответ США снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, которые импортируют из ЕС. Среди таких продуктов – кулинарные полуфабрикаты, отдельные виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо, зажигалки для сигарет. Ежегодно стоимость импортированных товаров в среднем составляет около 160 миллионов долларов.