Лидеры США, Индии, Японии и Австралии провели виртуальный четырехсторонний саммит (Quad, Quadrilateral Security Dialogue), в результате которого заявили об активизации кампании по поставке вакцин от коронавируса COVID-19. Также они договорились вместе противостоять Китаю.

Главные тезисы результатов переговоров опубликовали на сайте Белого дома.

Инициатором встречи был Джо Байден, президент США. К нему присоединились премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Есихиде Суга. Они договорились встретиться лично до конца года.

Президент США Джо Байден заявил, что в результате переговоров лидеры четырех стран договорились увеличить производство вакцин и усилить кампанию по вакцинации.

Среди целей, ради которых была создана инициатива Quad, значится производство до одного миллиарда доз вакцин от коронавируса к 2022 году.

Предварительно было согласовано, что фармацевтический центр в Индии будет производить однодозовую вакцину компании Johnson & Johnson при финансовой поддержке Японии, а Австралия будет заниматься поставками.

Расширение сетки поставки вакцин – один из шагов по противодействию влияния Китая в этой отрасли. При этом, в КНР отрицают, что используют вакцины ради политического влияния.

Также лидеры Австралии, Индии, Японии и США говорили об изменениях климата, кибербезопасности, безопасности в регионах и так далее.

В совместном заявлении говорится, что представители четверки согласились создать “рабочую группу по критически важным и новейшим технологиям для содействия сотрудничеству в области международных стандартов и инновационных технологий будущего; и рабочую группу по климату ради усиления климатических действий в глобальном масштабе по смягчению последствий, адаптации, устойчивости, технологий, наращивания потенциала и финансирования борьбы с изменением климата”.

Изначально инициатива Quad была создана в 2004 году для преодоления последствий землетрясения в Индийском океане. Ее работу возобновил 45-й президент США Дональд Трамп. Администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена назвала соперничество и борьбу с Китаем – приоритетом внешней политики.