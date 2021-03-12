Главные тезисы результатов переговоров опубликовали на сайте Белого дома.
Инициатором встречи был Джо Байден, президент США. К нему присоединились премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Есихиде Суга. Они договорились встретиться лично до конца года.
Президент США Джо Байден заявил, что в результате переговоров лидеры четырех стран договорились увеличить производство вакцин и усилить кампанию по вакцинации.
Среди целей, ради которых была создана инициатива Quad, значится производство до одного миллиарда доз вакцин от коронавируса к 2022 году.
Предварительно было согласовано, что фармацевтический центр в Индии будет производить однодозовую вакцину компании Johnson & Johnson при финансовой поддержке Японии, а Австралия будет заниматься поставками.
Расширение сетки поставки вакцин – один из шагов по противодействию влияния Китая в этой отрасли. При этом, в КНР отрицают, что используют вакцины ради политического влияния.
Также лидеры Австралии, Индии, Японии и США говорили об изменениях климата, кибербезопасности, безопасности в регионах и так далее.
В совместном заявлении говорится, что представители четверки согласились создать “рабочую группу по критически важным и новейшим технологиям для содействия сотрудничеству в области международных стандартов и инновационных технологий будущего; и рабочую группу по климату ради усиления климатических действий в глобальном масштабе по смягчению последствий, адаптации, устойчивости, технологий, наращивания потенциала и финансирования борьбы с изменением климата”.
Изначально инициатива Quad была создана в 2004 году для преодоления последствий землетрясения в Индийском океане. Ее работу возобновил 45-й президент США Дональд Трамп. Администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена назвала соперничество и борьбу с Китаем – приоритетом внешней политики.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Россия и Китай могут использовать предоставление вакцин от коронавируса COVID-19 для политического влияния.