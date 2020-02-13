Об этом сообщает Politico.
В издании отметили, что президентская администрация ищет такого спецпредставителя еще с конца прошлого года.
По информации инсайдеров, должность предлагали бывшему послу и переговорщику по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричарду Берту, чиновнику министерства финансов Маршаллу Биллингсли и бывшему советнику Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивену Хэдли.
Цель, которую Белый дом собирается делегировать спецпредставителю – во что бы то ни стало привлечь Китай к подписанию договора.
Тем временем администрация Трампа сталкивается с растущим давлением, чтобы согласиться продлить новый договор СНВ, соглашение о контроле над вооружениями администрации Барака Обамы, которое вступило в силу в 2011 году. Договор ограничивает США и Россию до 1550 развернутых ядерных боеголовок большой дальности.
Американские законодатели с обеих сторон ввели законодательство, призванное подтолкнуть Трампа к продлению действующего соглашения. Российское правительство неоднократно заявляло, что с удовольствием продлит договор на пять лет без каких-либо условий.
Но Трамп такое соглашение не поддерживает. Он неоднократно жаловался на то, что договор не является достаточно всеобъемлющим, а также говорил, что к соглашению нужно присоединить Китай, ядерный арсенал которого растет.
Существует также вероятность того, что Трамп может вообще не продлить договор, полагая, что вакуум в американо-российском пространстве контроля над вооружениями также может стать неким рычагов влияния и давления.
- Президент США Дональд Трамп призвал лидеров РФ, Китая, Германии и Франции заключить новую сделку по урегулированию ядерной программы Ирана.