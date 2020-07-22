Государственный департамент США объявил награду по 1 млн долларов за информацию, которая может привести к аресту двух украинских хакеров.

Об этом говорится в публикации на сайте Госдепа.

“Киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенства права ни в одной стране. Поскольку их уголовные возможности распространяются по всему миру, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств для привлечения этих преступников к ответственности и защиты невинных граждан по всему миру”, – отмечается в заявлении.

Сообщается, что США готовы выплатить вознаграждение за помощь в поимке украинцев Артема Радченко и Александра Еременко.

“Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до одного миллиона долларов (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и / или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступлениях”, – говорится в заявлении.

Согласно расследованию Секретной службы США, Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанным с мошенничеством. В обвинительном заключении утверждается, что они взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

“Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам, украв тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали с целью получения прибыли”, – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданскую жалобу против Еременко, а также других физических и юридических лиц.