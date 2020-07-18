США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Отмечается, что часть этого пакета будет предоставлена ​​Украине в качестве безопасности помощи США за соответствующими американскими программами. Другая часть может быть закуплена Правительством Украины в США в рамках программы “Международные военные продажи” (FMS).

“Современные и сверхскоростные катера “Марк VI” предоставят Украине уникальные возможности для защиты своей территориальной целостности, усилят способности ВМС ВСУ по противодействию современным и будущим вызовам в районе Черного и Азовского морей”, – заявили в посольстве.

Там также поблагодарили американских партнеров “за мощную помощь в сфере безопасности, которая имеет целью усиление оборонительных возможностей Украины”.

“Такая поддержка является ключевой в процессе реформ сектора безопасности и обороны Украины и ВТС, а также в приближении ВСУ к стандартам НАТО и военного, способного эффективно противодействовать российской агрессии”, – добавили в дипведомстве.

Патрульные катера класса Mark VI – это очень скоростные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.

Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. 2/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020