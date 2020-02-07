США обдумывают возможность введения санкций в отношении "Роснефти", поскольку это может спровоцировать скачек цен на нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о введении санкций в отношении “Роснефти” за работу в Венесуэле. Чиновники опасаются, что эта ситуация может спровоцировать хаос на мировом рынке.

Подобная ситуация ранее произошла с компанией “РУСАЛ”. Тогда помимо самой алюминиевой компании пострадали ее клиенту по всему миру и рынок в целом. Рост цен на алюминий тогда достигал 20 %.

В сентябре 2019 года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении “Роснефти” по причине увеличения торговли нефтью из Венесуэлы.

После этого он, как и другие американские официальные лица, несколько раз повторял критические высказывания в адрес России за сотрудничество с Венесуэлой в области энергетики.

По данным, собранным Bloomberg, по состоянию на ноябрь 2019 года пять совместных предприятий “Роснефти” с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA добывали в среднем 84 тысячи 700 баррелей в день по сравнению со 158 тысяч в том же месяце годом ранее. Совместная модернизация сырой нефти была остановлена с середины 2019 года из-за эксплуатационных проблем.