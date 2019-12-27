Правила были опубликованы на сайте федерального управления гражданской авиации США.

Согласно опубликованным правилам все дроны, которые подлежат регистрации (от 250 грамм) должны оборудоваться системой, транслирующей идентификатор дрона и передавая в радиоэфир его местоположение. Данные о дроне также должны передаваться в интернет.

Уточняется, что предложения по изменениям предварительных правил будут приниматься на протяжении первых двух месяцев 2020 года. Правила вступят в силу через три года.

Отмечается, что власти и эксперты опасаются, что квадрокоптеры, популярность которых чрезвычайно выросла, могут представлять угрозу для больших летательных аппаратов. На данный момент дроны уже приводили к закрытию аэропортов на десятки часов.

Также на данный момент власти некоторых стран требуют регистрировать дроны массой от 250 грамм. При этом соблюдение таких правил достаточно сложно отслеживать. Поэтому в Штатах работают над обязательной системой идентификации.

Уточняется, что дроны необходимо будет оснастить реализацией системы Remote ID. Не нужно будет оснащать системой самодельные дроны, дроны меньше 250 грамм, выпущенные до вступления в силу новых правил, а также дроны, которые эксплуатируются правительством. Аппараты, которые подпадают под исключения, должны при этом летать в отдельных районах и в пределах видимости оператора.

В предварительных правилах есть два вида системы. При полной системе дроны транслируют сигнал с местоположением и идентификатором окружающим аппаратам и передают его в сервис федеральной службы. При частичной системе данные требуется передавать только в интернет. Фактически дроны второго типа будут ограничены в дальности полета (до 122 метров от оператора).