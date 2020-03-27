В США рассчитывают, что вакцину от коронавируса COVID-19 реально получить к следующему сезону заболевания, то есть к весне 2021 года.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

На данный момент вакцины, о которых идет речь, находятся в первой фазе тестирования.

“Это займет три месяца и легко может занять больше, то есть до середины лета”, – сказал Фаучи.

Речь идет об этапе проверки безопасности вакцины. Его обойти нельзя, поскольку необходимо быть уверенным, что она не повредит пациентам.