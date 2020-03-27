Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
На данный момент вакцины, о которых идет речь, находятся в первой фазе тестирования.
“Это займет три месяца и легко может занять больше, то есть до середины лета”, – сказал Фаучи.
Речь идет об этапе проверки безопасности вакцины. Его обойти нельзя, поскольку необходимо быть уверенным, что она не повредит пациентам.
- Ранее сообщалось, что итальянские ученые планируют начать тестирование вакцины от коронавируса на животных в ближайшую неделю. В случае позитивного результата, ее начнут применять к пациентам уже осенью.
- Биофармацевтическая компания Medicago объявила об успешном производстве вирусоподобной частицы коронавируса, что является первым этапом создания вакцины.