Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что денежные средства будут выделены в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины.

“Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 миллионов долларов США на 2020 финансовый год для дополнительного обучения, закупки оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины для более эффективной защиты от российской агрессии”, – сказано в сообщении.

При этом в Пентагоне назвали Украину своим важным партнером “на переднем крае стратегической конкуренции с Россией”.

Уточняется, что половина выделяемых средств пойдет на военное оборудование в морской сфере и в сфере наблюдения за воздушным пространством. Помимо того, в сумму вошли контр-артиллерийские радары и усовершенствование киберзащиты Украины.

“Эти инициативы дополняются усилением поддержки в сфере безопасности со стороны ключевых союзников и партнеров по НАТО. Соединенные Штаты продолжают призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку сектора безопасности и обороны Украины”, – заявили в Пентагоне.