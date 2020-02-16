Об этом Мельник написал в Facebook.
Так, украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области.
“Имена задержанных, предположительно: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов”, – написал нардеп.
В настоящее время информация уточняется.
Фото: Павло Мельник / Facebook
Ранее сообщалось, что сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. В связи с этим в Украине открыто уголовное производство.
Российское агентство “Интерфакс” ранее сообщало, что капитан судна якобы “не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться”.