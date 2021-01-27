Американская аэрокосмическая частная компания Axiom Space объявила список первых туристов, которые полетят на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию.

Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, на станцию отправятся бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, а также израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled. Commander Michael López-Alegría Mission Pilot Larry Connor Mission Specialist Mark Pathy Mission Specialist Eytan Stibbe Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj — Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что SpaceX отправит туристов в 10-дневное путешествие на Международную космическую станцию.

Для путешествия планируется использовать пилотируемый корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9.

“Орбитальный уикенд” является частью соглашения, которое SpaceX подписал со стартапом Axiom Space, который будет управлять логистикой поездки.

Космические туристы проведут два дня, путешествуя по орбитальной космической станции, и, как минимум, восемь дней на борту.

Билеты будут стоить около 55 миллионов долларов.