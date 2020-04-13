Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Уточняется, что в обновленной версии бюджета сумма фонда составляет 64,7 миллиарда гривен.
Данные средства планируется выделить на:
– закупку работ, товаров и услуг по программе гарантий медицинского обслуживания населения;
– дополнительные выплаты по зарплате медикам и другим работникам, участвующим в ликвидации пандемии коронавируса;
– доплаты работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения во время борьбы с пандемией;
– денежная помощь гражданам;
– разовая денежная помощь членам семей медиков и работников здравоохранения, которые умерли от коронавируса;
– трансфер Пенсионному фонду;
– помощь фондам соцстрахования и общеобязательного государственного соцстрахования в случае безработицы;
– пополнение резервного фонда бюджета;
– восстановление расходов бюджета и предоставление кредитов из бюджета.
- По состоянию на 13 апреля, в Украине среди 3 102 инфицированных коронавирусом COVID-19 530 медицинских работников.