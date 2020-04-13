Стало известно, на что будут потрачены денежные средства, выделенные для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Уточняется, что в обновленной версии бюджета сумма фонда составляет 64,7 миллиарда гривен.

Данные средства планируется выделить на:

– закупку работ, товаров и услуг по программе гарантий медицинского обслуживания населения;

– дополнительные выплаты по зарплате медикам и другим работникам, участвующим в ликвидации пандемии коронавируса;

– доплаты работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения во время борьбы с пандемией;

– денежная помощь гражданам;

– разовая денежная помощь членам семей медиков и работников здравоохранения, которые умерли от коронавируса;

– трансфер Пенсионному фонду;

– помощь фондам соцстрахования и общеобязательного государственного соцстрахования в случае безработицы;

– пополнение резервного фонда бюджета;

– восстановление расходов бюджета и предоставление кредитов из бюджета.