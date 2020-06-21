Государственная служба статистики подготовила обобщенные данные о возрасте тех мужчин в Украине, которые 2019 официально стали родителями.

Соответствующая инфографика размещена на странице ведомства в Facebook.

Самая многочисленная возрастная категория – 30-39 лет. Таких мужчин насчитывается более 135 тыс.

Далее идут те, кому 20-29 лет, их 108 тыс. Остальные, а это около 30 тыс., составляют лица моложе 20-ти и старше 40.

Сегодня, 21 июня, в Украине отмечают День отца. Праздник стал официальным с 8 мая 2019 года, когда Кабинет Министров одобрил Указ Президента “О Дне отца”.