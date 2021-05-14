Японський мільярдер Юсаку Маедзава полетить на Міжнародну космічну станцію (МКС) у грудні 2021 року.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Маедзава і його помічник Йозо Хірано подорожуватимуть на борту російського космічного корабля “Союз МС-20”, запуск якого запланований на 8 грудня 2021 року з космодрому “Байконур” в Казахстані. Політ триватиме 12 діб, а екіпаж очолить космонавт Олександр Місуркін.

Маедзава також планує взяти участь в місії 2023 року навколо Місяця на борту космічного корабля Starship компанії SpaceX.

“Мені так цікаво, яке життя в космосі? Тому, я планую з’ясувати це самостійно і поділитися зі світом на моєму YouTube-каналі”, – зазначив мільярдер.

Останній раз туристи відвідували МКС в 2009 році, тоді в космос відправився канадець Гі Лаліберте, співзасновник Cirque du Soleil.