Об этом сообщает CNN.

Так, в 2019 году когда Макгрегора спросили, хотели ли тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон и сенатор республиканец Линдси Грэм войны с Ираном, он отметил:

“Вы должны посмотреть на людей, которые делают пожертвования этим людям. Болтон стал очень, очень богатым и находится в положении, в котором он находится, потому что он безоговорочно поддерживает израильское лобби. Он их человек в Белом доме. То же самое в основном верно и для Помпео, у него есть стремление стать президентом. У него деньги от израильского лобби, саудитов и других“.

Макгрегор также заявил, что израильское лобби имеет “огромное влияние“ на Конгресс, и обвинил лобби в желании спровоцировать “военные удары“ по Ирану.

“Я думаю, что американо-израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC) и его подчиненные или аффилированные элементы представляют собой огромные суммы денег, которые за многие годы создали огромное влияние у власти в Конгрессе. Я считаю, что у вас есть много людей, которые попадают в две категории. Одна категория, заинтересованная в деньгах и желающая быть переизбранной, и они не хотят рисковать различными лобби, которые подталкивают военные действия против Ирана, чтобы пожертвовать деньги своим оппонентам“, – говорил он.

В прошлом еврейские группы критиковали политиков за то, что они связали поддержку Израиля с деньгами. Ранее член Демократической партии Ильхан Омар говорил, что поддержка политиками Израиля — это “все о беньяминах“. Ему пришлось извиниться за некоторые высказывания, которые, по утверждению Антидиффамационной лиги, “продвигают уродливую антисемитскую теорию заговора, согласно которой евреи имеют огромное влияние на политику“.

При этом, раскрытие финансовой информации Помпео показывает, что он не получал денег от произраильских групп в 2018 и 2019 годах. А вот раскрытие данных Болтона показывают, что он заработал тысячи долларов, разговаривая с произраильскими группами до своего назначения советником Белого дома по национальной безопасности в 2018 году.

Назначение Макгрегора старшим советником нового исполняющего обязанности министра обороны произошло на фоне бурной встряски после того, как Пентагон заменил четырех высокопоставленных гражданских чиновников, на сторонников Трампа в последние дни правления его администрации.