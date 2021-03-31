На территории университета Уинчестера в Великобритании установили памятник шведской эко-активистке Грете Тунберг. Это вызвало возмущение студентов учебного заведения.

Об этом сообщает британский телеканал BBC.

Статуя Греты Тунберг за 24 000 фунтов стерлингов, установленная у входа в университет, вызвала гнев среди студентов, которые назвали ее “тщеславным проектом”.

По мнению студенческого союза, такую большую сумму можно было бы потратить на более насущные нужды.

По словам президента студсоюза Меган Болл, время для такой статуи выбрано не самое подходящее.

“Мы переживаем год COVID-19, многие студенты были лишены доступа к кампусу, многие пытаются учиться онлайн, и им очень нужна помощь”, – заявила Болл.

Она призвала руководство университета выделить такую же сумму – 23 760 фунтов стерлингов – на дополнительное финансирование услуг для студентов на территории кампуса и предоставить максимально прозрачный отчет о существующих фондах для поддержки учащихся.

В университете заявили, что деньги были потрачены не из студенческого фонда и что статуя Тунберг должна стать символом приверженности учебного заведения борьбе с климатическими и экологическими кризисами.

“Деньги из фонда поддержки студентов и сотрудников на установку памятника израсходованы не были. Университет потратил на поддержку студентов за последний год 5,2 миллиона фунтов стерлингов”, – заявила вице-канцлер университета, профессор Джой Картер.

Руководство университета надеется, что статуя Тунберг поможет вдохновить студенческое сообщество на изменение мира к лучшему даже при самых непростых жизненных обстоятельствах.