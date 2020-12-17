Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, согласно решению регулятора, банки в этот период будут работать по графику:

30 декабря СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы НБУ работают в обычном режиме.

31 декабря до 13:00 через СЭП будут осуществляться платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в адрес НБУ, органов Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЕП. Валютный рынок будет работать с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

1 января банковский день в СЭП начнется в 9.00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

1-3 января включительно участники СЭП самостоятельно будут принимать решение о дате начала работы в системе согласно собственных потребностей и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период будут осуществляться с датой банковского дня 4 января. В этот период Депозитарий НБУ не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.

4-6 января СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме. День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

16 января межбанковские переводы будут осуществляться через СЭП с датой банковского дня 16 января 2021 года.

17 января межбанковские переводы будут осуществляться через СЭП с датой банковского дня 18 января 2021 года.

В период с 31 декабря до 4 января включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Нацбанком 30 декабря.

Кроме того, 1-3 и 7-10 января 2021 года банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.