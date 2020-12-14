Президент Владимир Зеленский и Офис Президента собрались в короткий отпуск на Новый год.

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии “КП в Украине”.

Мендель рассказала, что Зеленский еще не записал новогоднее поздравление украинцам, но уже идет подготовка. Детали обращения его пресс-секретарь раскрывать не стала, но рассказала о планах главы государства на зимние праздники.

В частности, в ближайшие дни президент с супругой примут участие в открытии елки на Банковой.

“Президент и первая леди зажгут новогоднюю елку возле Офиса президента. Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей”, – сообщила Мендель.

Дату и время этого события сообщат позже.

Также она рассказала, что у президента на Новый год будет короткий отдых.

“И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остается на связи и при необходимости будет работать. Сегодня благодаря развитию технологий организовывать связь, собрать совещание и обсудить важные события можно в очень быстром режиме. Президент всегда реагирует на развитие событий и быстро принимает решения, выходной не может быть причиной отсутствия реакции президента, если происходит что-то важное для страны”, – резюмировала Мендель.