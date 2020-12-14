Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии “КП в Украине”.
Мендель рассказала, что Зеленский еще не записал новогоднее поздравление украинцам, но уже идет подготовка. Детали обращения его пресс-секретарь раскрывать не стала, но рассказала о планах главы государства на зимние праздники.
В частности, в ближайшие дни президент с супругой примут участие в открытии елки на Банковой.
“Президент и первая леди зажгут новогоднюю елку возле Офиса президента. Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей”, – сообщила Мендель.
Дату и время этого события сообщат позже.
Также она рассказала, что у президента на Новый год будет короткий отдых.
“И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остается на связи и при необходимости будет работать. Сегодня благодаря развитию технологий организовывать связь, собрать совещание и обсудить важные события можно в очень быстром режиме. Президент всегда реагирует на развитие событий и быстро принимает решения, выходной не может быть причиной отсутствия реакции президента, если происходит что-то важное для страны”, – резюмировала Мендель.
- Как сообщалось ранее, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман.
- После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне. Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи.
- Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани.
- Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее чем в 2,5 млн гривен.