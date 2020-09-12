Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2000, а сейчас 3000, с одной стороны. С другой стороны, легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, которые установлены в государстве, мы идем не по самому хорошему сценарию, это мягко говоря. Потому что с такой же скоростью мы можем перейти 4000 (новых случаев коронавируса в сутки, – ред.). А что за этим? За этим у нас есть наши больницы, которые будут заполняться, будет расти нагрузки. А всему этому есть предел. Как бы мы не хотели, но количество коек все равно имеет предел. И они могут просто заполниться, и нам просто банально может не хватить врачей, которые будут оказывать такую медицинскую помощь”, – сказал Степанов.

Он также призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила.

“Единственное, о чем я прошу уже около пяти месяцев каждое утро, – и это не обязательства перед государством или правительством, а перед самим собой и своими близкими, – просто соблюдать правила. Они просты. Таким образом мы уменьшим количество людей , которые будут болеть ежедневно, количество госпитализаций, и вы будете уверены, что наша медицинская система сможет оказывать помощь”, – добавил глава МОЗ

(На видео с 1:48:52)