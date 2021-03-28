Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода”.
Журналистка сказала, что в Сети пишут, якобы в Степанова есть курточки стоимостью 620 000 гривен из соболя и крокодиловой кожи. Глава МОЗ отверг такую информацию.
“Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд”, – сказал он.
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- 19 марта в Верховной Раде Украины произошел обмен “любезностями” между внефракционным нардепом Гео Леросом и министром охраны здоровья Максимом Степановым. Лерос во время часа вопросов к правительству заявил, что Степанов купил себе куртку за 620 000 грн.