Министр здравоохранения Максим опроверг информацию народного депутата Гео Лероса о том, что стоимость его куртки составляет 620 000 грн.

Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода”.

Журналистка сказала, что в Сети пишут, якобы в Степанова есть курточки стоимостью 620 000 гривен из соболя и крокодиловой кожи. Глава МОЗ отверг такую информацию.

“Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд”, – сказал он.

(Смотреть видео с 35:58 минуты, – ред.)