Если вакцинация против коронавируса в Украине не начнется до конца февраля, то в "Слуге народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения.

Об этом в комментарии “Радио Свобода” сообщила народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук.

“Мы четко поставили дедлайны. Этот дедлайн – конец февраля. Господин Степанов обещал начать вакцинацию 15 февраля. Мы сделали “оттяжку”, так сказать, на форс-мажорные обстоятельства и сказали, что до конца февраля полноценная вакцинация должна начаться”, – сказала она.

По словам Верещук, если вакцинация не начнется до конца февраля, то будут ставить вопрос об отставке Степанова.

“Потому что это его персональная ответственность и, так сказать, политическая ответственность монобольшинства”, – сказала она.