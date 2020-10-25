Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Так, в Житомире на участке № 181341 люди голосуют между стульев, которые обтянуты тканью.
Есть участки, где вместо кабинок – конструкции из спортивного инвентаря.
В то же время, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.
В городе Коростене на участке № 181276 бюллетени заполняют на подоконнике и на скамейках рядом с другими людьми.
- В воскресенье, 25 октября, на местных выборах в Украине зафиксированы первые нарушения — досрочное голосование и голосование по опозданием, нехватка кабинок и урн, недопуск наблюдателей на участки.