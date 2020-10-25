В Житомирской области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют в самодельных кабинках, на подоконнике, на лавках и столах, нарушая тайну голосования.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Так, в Житомире на участке № 181341 люди голосуют между стульев, которые обтянуты тканью.

Есть участки, где вместо кабинок – конструкции из спортивного инвентаря.

В то же время, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.

В городе Коростене на участке № 181276 бюллетени заполняют на подоконнике и на скамейках рядом с другими людьми.