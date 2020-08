Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

“У меня была веская причина прервать отдых от Twitter. На прошлой неделе в Беларуси Александр Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, в очередной раз украл выборы у народа. После этого его правительство жестоко подавило мирный протест, задержав и арестовав тысячи человек, которых, по многочисленным свидетельствам, подвергли пыткам”, – сказал Фрай.

Отдельно он отметил увольнение директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко.

“Я поддерживаю актеров Национального театра, поднявших на здании флаг свободной Беларуси”, – сказал актер.

Также он добавил, что его одежда – белая рубашка и красный галстук – отсылка к БЧБ-флагу.

Фрай обратился к своей аудитории и попросил поддержать мирные протесты с хештегом #standwithbelarus.

Breaking into my twitter holiday for an important reason…. #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh

— Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020