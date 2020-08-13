Фото в поддержку протестов звезда опубликовал в Instagram-историях.

Так, Лето распространил популярные кадры, сделанные во время протестов на улицах белорусских городов, на которых изображено противостояние  демонстрантов с милицией, женские демонстрации.

Он сопроводил эти посты подписью: “Мы с тобой, Беларусь”.

Позже Лето также опубликовал пост в поддержку протестующих: изображение бело-красного-белого флага и подпись “Беларусь — Мы с вами”.

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Belarus – We are with you. #freedom

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Напомним, в 2014-м певец выступал в поддержку украинского Евромайдана. К тому же, он лично посещал Майдан и общался с протестующими.

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Independence Square Ukraine

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Фото: open.ua

Фото: open.ua

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил свою помощь участникам протестов, вспыхнувших в Беларуси после проведения выборов президента.