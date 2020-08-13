Фото в поддержку протестов звезда опубликовал в Instagram-историях.
Так, Лето распространил популярные кадры, сделанные во время протестов на улицах белорусских городов, на которых изображено противостояние демонстрантов с милицией, женские демонстрации.
Он сопроводил эти посты подписью: “Мы с тобой, Беларусь”.
Позже Лето также опубликовал пост в поддержку протестующих: изображение бело-красного-белого флага и подпись “Беларусь — Мы с вами”.
Напомним, в 2014-м певец выступал в поддержку украинского Евромайдана. К тому же, он лично посещал Майдан и общался с протестующими.
Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил свою помощь участникам протестов, вспыхнувших в Беларуси после проведения выборов президента.
- Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.
- Во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и жестоко задержали еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.