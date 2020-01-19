В воскресенье, 19 января, в результате стычки «левых» и «правых» на Михайловской площади в центре Киева, полиция задержала 11 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.

Акцию организовали “левые” в поддержку трагически погибшего правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Их убили российские неонацисты в 2009 году.

По сути, это была акция против ультраправого насилия. Она проходила около здания МИД Украины под присмотром полиции.

В это же время на площадь пришли представители “правых”, чтобы почтить память жертв “левого террора”.

Между двумя группами произошла стычка. Сперва “правые” бросали яйцами в “левых”. Когда “левые” решили расходиться в них полетели петарды.

“После окончания акции участники шли к фуникулеру, в настоящее время группа неизвестных бросили в них несколько петард”, – сообщили в полиции.

В результате правоохранители доставили в Шевченковский управления полиции 11 человек. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.