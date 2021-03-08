Об этом он написал в Facebook.

“Современная женщина – это не только мать и хранительница, но и спасительница и защитница. Современная женщина – законодательница не только в моде, но и в политике и общественной жизни. Современная женщина не нуждается в снисхождении и высокомерии, а всегда достойна уважения и восхищения. Современная женщина – это как об уме, так и о стойкости и силе. Спасибо каждой украинке, которая лечит, спасает, защищает, учит и ежедневно делает Украину лучше. Горжусь вами!”, – написал пятый президент.