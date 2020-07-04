Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Алексею Узенюку (известному как Элджей).

Об этом говорится в решении суда от 25 июня.

Как известно, в ноябре 2018 СБУ на три года запретили въезд в Украину российскому рэперу Элджею на основании депутатского запроса нардепа VIII созыва Владимира Парасюка. В запросе было указано, что в Youtube есть видеозапись выступления Елджея в Коктебеле, находящегося на временно оккупированной РФ территории АР Крым.

В материалах дела СБУ также говорилось о том, что в октябре 2018 Элджей и другие лица в интервью изданию “РИА Новости Новосибирск” отметили, что считают АР Крым российской территорией, в которую Россия исторически много вложила “Поэтому, с точки зрения геополитических интересов Крым должен оставаться российским”.

Поскольку на момент рассмотрения иска Элджея видео с его выступлением в Крыму было “недоступным” на YouTube, суд решил, что оснований для запрета въезда в Украину российскому исполнителю не было.

“Cуд отмечает, что вывод ответчика (СБУ. – ред.) о том, что истец (Элджей. – ред.) незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным, что в свою очередь указывает на та, что оспариваемое решение было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети “YouTube” без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законом”, – говорится в тексте решения суда.

Суд также взыскал 1536 гривен бюджетных средств СБУ в пользу рэпера. Решение суда может быть обжаловано.

Вместе с тем адвокат Евгений Пронин на своей странице в Facebook заявил, что постановление СБУ о запрете въезда на территорию Украины российскому рэперу Элджею было противоправным.

Служба безопасности, по его мнению, не проверили достоверность информации о концерте и высказываниях российского рэпера.

“Поспешу предупредить, отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей (имя – Алексей) не нарушал законодательство Украины, никогда не выступал на территории Крыма и никогда не высказывал своих политических взглядов, в том числе применительно в том числе применительно к нашему Государству”, – заявил он.