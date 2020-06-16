Министерство культуры удалило Российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала временно оккупированный Крым, исключили из "черного списка" на въезд в Украину.

Об этом сообщается в приказе министерства.

Уточняется, что согласно приказу исполняющей обязанности министра Светланы Фоменко, теперь Екатерина Варнава снова сможет участвовать в проектах украинского “Нового канала”.

Отмечается, что в “черный список” попадают артисты, которые создают угрозу для национальной безопасности Украины.

Екатерина Варнава была внесена в список из-за того, что гастролировала во временно оккупированном Россией Крыму в 2016 году. Ей был запрещен въезд в Украину на 5 лет.