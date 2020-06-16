Об этом сообщается в приказе министерства.
Уточняется, что согласно приказу исполняющей обязанности министра Светланы Фоменко, теперь Екатерина Варнава снова сможет участвовать в проектах украинского “Нового канала”.
Отмечается, что в “черный список” попадают артисты, которые создают угрозу для национальной безопасности Украины.
Екатерина Варнава была внесена в список из-за того, что гастролировала во временно оккупированном Россией Крыму в 2016 году. Ей был запрещен въезд в Украину на 5 лет.
- Ранее Государственное агентство по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрацию и распространение на территории Украины фильм “Восемь первых свиданий” (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 года), в котором сыграли президент Владимир Зеленский и Екатерина Варнава.