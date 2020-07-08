Адвокат Руслан Волынец опубликовал решение суда о признании недостоверной информации журналистов о причастности Игоря Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме".

Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

Уточняется, что соответствующее решение о признании информации о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам недостоверной, принял Подольский районный суд Киева 3 июля 2020 года.

“Недавно Игорь Гладковский в суде доказал то, о чем утверждал в СМИ почти полтора года”, – сообщил адвокат.

По словам Волынца, во время рассмотрения ответчики не приходили в суд.

“Информация, которая содержалась в указанной программе (“Наші гроші”) получила широкий резонанс в обществе, вызвала появление многих публикаций негативного характера, в которых, фактически безосновательно, обвиняли Олега Гладковского в совершении таких действий”, – написал Волынец.