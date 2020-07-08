Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.
Уточняется, что соответствующее решение о признании информации о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам недостоверной, принял Подольский районный суд Киева 3 июля 2020 года.
“Недавно Игорь Гладковский в суде доказал то, о чем утверждал в СМИ почти полтора года”, – сообщил адвокат.
По словам Волынца, во время рассмотрения ответчики не приходили в суд.
“Информация, которая содержалась в указанной программе (“Наші гроші”) получила широкий резонанс в обществе, вызвала появление многих публикаций негативного характера, в которых, фактически безосновательно, обвиняли Олега Гладковского в совершении таких действий”, – написал Волынец.
- Ранее журналисты программы “Наші гроші” сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский якобы был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Журналисты утверждают, что Игорь Гладковский вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.
- Позже стало известно, что государственный концерн “Укроборонпром” и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подадут иск против журналистов программы “Наші гроші”, обнародовавших расследование о якобы незаконных сделках при закупках в армии.