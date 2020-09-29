Апелляционный суд в Милане начал рассмотрение дела нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден на 24 года за якобы причастность к гибели итальянского журналиста на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Сегодня в Милане проходит заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, который судом итальянского города Павия был признан виновным в причастности к гибели журналиста Андреа Рокелли, погибшего в Славянске в мае 2014 года.

“Сторона защиты, которую ведут лучшие итальянские адвокаты Рафаэль Делла Вале и Никколо Бертолини Клеричи, настаивают на невиновности Виталия Маркива, который никак не мог быть причастен к гибели Андреа Рокелли. […] Украинская сторона делает все возможное для освобождения Виталия Маркива”, — заверили в министерстве.

По словам председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого, которого цитирует пресс-служба МВД, судебный процесс закрыт для публики, вход разрешен только для адвокатов, 12 журналистов и граждан от истцов или ответчиков (по два человека для каждой стороны).

Во время заседания адвокаты Маркива настаивали на приобщении расследования, проведенного украинскими правоохранителями, к делу в качестве нового доказательства.

Также защитники пытаются оспорить то, что суд Павии имел полномочия рассматривать дело над Маркивым.

Что известно о деле Маркива?

В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели под Славянском в 2014 году фоторепортера Андреа Роккелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.

Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к 24 годам заключения.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива