Ирпенский городской суд вернул Буче 890 гектаров территории, которые шесть лет тому назад были переданы государству в лице Кабинета Министров.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Бучи Анатолий Федорук.

“890 гектаров земель микрорайона Лесная Буча признаны коммунальными землями города Буча. Таким является решение Ирпенского городского суда от 23 апреля 2020 года”, – отметил Федорук.

Так, накануне было отменено решение от 2014 года по делу 890 га и принято новое, которым отказано в удовлетворении иска прокуратуры Киевской области в интересах государства в лице Кабмина к Бучанскому городскому совету и физическим лицам.

“Таким образом поставлена точка в 6-летнем споре о том, являются ли земли города Буча государственной собственностью. Нет – не являются. Это большая победа для всей Бучанской объединенной территориальной общины, поскольку 890 га – это треть территории нашего города, общая площадь которого составляет 2658 га”, – подчеркнул Федорук.

Мэр города напомнил, что в октябре 2014 года судья Ирпенского городского суда Андрей Микулин признал часть Бучи (условной площадью 890 га) “лесом первой категории, что находится за пределами населенного пункта”. Владельцем этой земли стало государство в лице Кабинета Министров Украины, а не община Бучи. И это при том, что на указанной территории проживали люди.

В результате такого решения суда крупнейший микрорайон города, где проживает более 20 тысяч жителей, построено 6 тысяч частных и более 120 многоквартирных домов, есть школы, детсады, медицинские учреждения, дороги и улицы, оказался в “подвешенном состоянии”.

“Основываясь на указанном “решении Микулина”, представители прокуратуры заявили десятки исков к жителям города Буча об истребовании принадлежащих им на праве собственности земельных участков в пользу государства. Прокуратуру не останавливал даже тот факт, что на этих землях десятилетиями стояли жилые дома, в которых проживают граждане нашего города”, – рассказал Федорук.

Он подчеркнул, что “это был политический процесс”.

“С одной стороны, прокуратура имела целью забрать участок 14 га у родственников Игоря Калетника (нардеп 7 созыва, бывший первый заместитель спикера Верховной Рады, – ред.). С другой стороны, органы прокуратуры создали юридический “крючок”, чтобы держать на нем мэра и Бучанский городской совет. Потому что иски касались как раз деятельности органов местного самоуправления”, – объяснил Федорук.

Он уточнил, что решающими в отмене решения 6-летней давности стали документы и материалы, предоставленные Бучанским городским советом как стороной по делу, которые “безоговорочно доказывают, что земли в черте города принадлежат общине, а не государству, и не имеют статуса лесного фонда”.

По словам Федорука, власти города будут работать над тем, чтобы “все безосновательные иски к жителям Бучи были отозваны прокуратурой”.

В комментарии #Буквам Федорук отметил, что не исключает обжалования прокуратурой нынешнего решения суда.

“Это суд первой инстанции, и я убежден, что прокуратура будет подавать апелляцию. И этот процесс будет проходить в соответствии с судопроизводством”, – сообщил он.

Федорук добавил, что решение Ирпенского суда “в первую очередь восстанавливает историческую справедливость”.

“Потому что судья Микулин в свое время, в 2014 году, сделал вообще невероятное предположение, что “Буча за пределами Бучи” – это территория, незаселенная людьми и объектами инфраструктуры, учреждениями, организациями. Фактически выполнил указание, как просили заказчики всего этого дела. Конечно, этот вопрос нужно было пересматривать в правовой плоскости, что и было сделано Ирпенским судом”, – рассказал Федорук.

Он выразил уверенность, что “пройдет не так много времени”, и фамилии заказчиков указанного дела, а также заинтересованных в нем лиц “обязательно будут известны обществу”.

История судебного процесса

О деле по 890 га территорий в Буче стало известно широкой общественности в июле 2016 года, когда правоохранители пришли с обысками к мэру города Анатолию Федоруку.

Утверждалось, что Генеральная прокуратура Украины проводит обыски по 31 адресу (в том числе в здании Бучанского горсовета) по делу о якобы “присвоении должностными лицами земель на сотни миллионов гривен” (речь идет об упомянутых 890 га “особо ценных земель лесохозяйственного назначения”).

Позиция правоохранительных органов состояла в том, что единственным уполномоченным государственным органом на выделение этих земель является исключительно Кабинет Министров Украины.

ГПУ в рамках “бучанского дела” также взялась расследовать факт передачи 14 га земли бывшему первому заместителю спикера Верховной Рады Игорю Калетнику.

Тогда Анатолий Федорук записал видеообращение к жителям Бучи, в котором опроверг выдвинутые в свой адрес обвинения. Он подчеркивал, что в 1991 году проходила всеукраинская инвентаризация земель, по итогам которой было подтверждено, что 890 га находятся в пределах населенного пункта Буча. А во время предоставления Буче статуса города областного значения также были подтверждены нынешние границы населенного пункта (включая и 890 спорных га).

Несмотря на все аргументы, Генпрокуратура все равно сообщила о подозрении Анатолию Федоруку и секретарю городского совета Василию Олексюку. По версии следствия, чиновники в течение 2002-2015 годов якобы незаконно передали в собственность “земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн”.

Суды отстраняли Анатолия Федорука от должности на некоторое время, а также отправляли под домашний арест.

Мэр Бучи в интервью #Буквам тогда подчеркивал, что 890 га – это территория города.

“Площади 890 га леса первой категории в пределах города Бучи никогда не было, нет и в принципе, исходя из географического расположения и климатических условий, быть не может. Это территория населенного пункта, территория города Бучи, которая имеет установленные украинским законодательством пределы. Поэтому суждения следователей о том, что это лес первой категории и находится за пределами населенного пункта, являются ошибочными… Вижу дерево – говорю лес. Это привычная тема, но она никоим образом не может присутствовать в заявлениях у такого высокопоставленного органа, как Генеральная прокуратура. На территории города Буча никогда не было леса первой категории”, – отмечал он.