Горрайонный суд Луцка отправил террориста Максима Кривоша, который 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса, в психиатрическую больницу для проведения стационарной экспертизы.

Об это свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство и отправил Кривоша во Львовскую областную клиническую психиатрическую больницу на срок не более двух месяцев.

Суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого – ранее амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики. Для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение.

“В данном уголовном производстве был назначен амбулаторную комплексную судебно психолого-психиатрическую экспертизу”, – говорится в решении суда.

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.