Об этом сообщила в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В понедельник, 3 февраля, Шестой апелляционный суда Киева принял решение остановить действие приказа Министерства инфраструктуры № 16 от 21 января 2020 “Об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон”. Таким образом, процесс передачи порта в концессию был приостановлен.

По словам Криклия, министерство намерено обжаловать это решение. Министр предостерег судей от принятия решения, которое противоречит принципам верховенства права.

“Министерство инфраструктуры обжалует это решение. Надеюсь, Фемида помнит, что Конституция определяет верховенство права и независимость суда как главные принципы демократического государства. Если мы хотим, чтобы мировые инвесторы поверили и пришли в Украине, именно уровень работы судебной системы будет определяющим”, — заявил он.

Справка. Концессия — форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

Херсонский морской торговый порт находится на правом высоком берегу Днепра, в 25 км от Днепровского лимана и в 95 км от моря. Порт основан в 1778 г., но для крупных грузоперевозок долгое время не использовался из-за недостаточной глубины Днепра. В декабре 2018 в морском порту Херсон начаты работы по дноуглубление у причалов и в операционной акватории. Технические возможности ХМТП — обработка свыше 4 миллионов тонн грузов в год.