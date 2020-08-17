Об этом сообщил в Facebook нардеп от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Ренат Кузьмин.

Депутат заявил, что “суд именем Украины обязал СБУ расследовать деятельность американских бактериологических лабораторий, диверсий против украинцев, а также измену родине и шпионаж украинских чиновников”, опубликовав соответствующее постановление суда.

Он также опубликовал депутатское обращение к главе СБУ Ивану Баканову написанное им и председателем политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука 21 июля текущего года.

В обращении отмечается, что в 2005 лет правительства США и Украины заключили соглашение, согласно которому налажені сбор и хранение опасных патогенов на территории Украины для уменьшения уровня биологической угрозы в США.

Депутаты, ссылаясь на СМИ, заявляли о функционировании в Украине нескольких “реорганизованных” заведений Министерства здравоохранения с этой целью.

К тому же в обращении было заявлено о том, что США якобы установили контроль над украинской системой эпидмониторинга и изучают в регионах Украины применение патогенов опасных заболеваний с целью исследовать их перспективность как биологического оружия.

Депутаты также приводили информацию о вспышках инфекционных заболеваний в различных регионах страны за последние годы, уверяя, что результаты эпидрасследований этих вспышек скрываются.

Кузьмин и Медведчук требовали открытия уголовного производства по статьям 111, 113 и 114 Уголовного кодекса (государственная измена, диверсия, шпионаж) и привлечения к ответственности причастных к этому украинских чиновников.

СБУ не начала расследование указанных в обращении фактов, после чего нардеп Кузьмин обратился в суд.

“Как видите, несмотря на упорное сопротивление украинской власти, суд все же обязал СБУ начать расследование деятельности американских бактериологических лабораторий и украинских чиновников, действовавших далеко не в интересах украинского народа. О результатах расследования и принятом решении обязательно проинформирую. Иллюзий относительно объективности расследование мы, конечно же, не питаем, но, как говорится, под лежачий камень вода не течёт. Всему своё время. Власть сменится, а уголовные дела останутся…”, — написал Кузьмин.