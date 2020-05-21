Пока США и Китай обвиняют друг друга в искусственном создании коронавируса COVID-19, в украинских СМИ разгоняют фейк о неких американских секретных биологических лабораториях на территории нашей страны.

В Институте массовой информации разобрались – кто был источником фейка.

О неких “секретных лабораториях США в Украине” говорят уже не первый год. К примеру, в 2013 году в газете “2003” опубликовали материал, в котором рассказали о строительстве некой секретной американской лаборатории на территории Харьковской области.

Из открытых источников стало известно, что газету финансирует Виктор Медвудчук.

Стоит отметить, что вышел материал во времена президентства Виктора Януковича.

Также интересно, что в материале упоминается еще об одной секретной лаборатории, которую открыли еще в 2010 году на базе одного из научных институтов Одессы.

Об лаборатории в Одессе также написал их популярный сайт “Думская”. В материале указывали, что якобы секретную лабораторию создали с целью борьбы с биотерроризмом. На ее создание потратили около 3 миллионов долларов.

На сайте StopFake ранее публиковали доказательства того, что истории о секретных американских лабораториях – выдумка. Об этом ранее заявляли и в России.

О секретных лабораториях в Украине напомнили именно российские “журналисты”.

Так, 20 марта на российскому пропагандистком телеканале “Россия 24” вышел материал о якобы 15 секретных американских биологических лабораториях в Украине.

Сюжет назвали “Украина – инкубатор коронавируса”.

Инфоповодом для сюжета стала петиция на сайте Офиса Президента. Ее автор, Ярослав Караченцев, просил создать специальную комиссию, чтобы изучить деятельность “биолабораторий США в связи с заявлением представителя МИД КНР Чжао Лицзяня о том, что американские военные привезли коронавирус в Ухань”.

Он зарегистрировал петицию 16 марта 2020 года. На сегодняшние день у нее всего 265 подписей.

Ранее этот же автор публиковал весьма похожую петицию, но годом ранее.

Так, в августе 2019 года Караченцев предлагал проверить деятельность “биолабораторий США в Украине”. Тогда он предполагал, что секретные американские биолаборатории могут быть причастные к распространению кори в Украине. Он писал, что распространение кори – это следствие испытаний биологического оружия. Из необходимых 25 тысяч подписей тогда петиция набрала 302.

Возвращаюсь к сюжету на “Россия 24” стоит отметить, что так упоминались такие реплики по поводу возможного размещения секретных лабораторий США в Украине.

“Неспроста об этом заговорили именно сейчас? Да, Украина может оказаться между разборками Китая и США и, кроме того, ни много ни мало – родиной коронавируса”. “Эксперты муссируют два фактора: бациллу в Китай могли завезти, и этот вирус, возможно, был создан в лаборатории. Вопрос напрашивается сам собой: а если инфекцию синтезировали на Украине?”.

Таким образом, именно в РФ связали историю с пандемией коронавируса и якобы существующие секретные американские лаборатории в Украине.

После сюжета на пропагандистском телеканале тему о создании коронавируса в секретных лабораториях подхватили украинских средствах массовой информации.

Анализ ИМИ показал, что в украинских рейтинговых СМИ 66 раз упоминалась эта фейковая история в период с 14 апреля по 20 мая.

Как правило, материалы/сюжеты публиковали на пяти сайтах:

112.ua

newsone.ua

zik.ua

strana.ua

unian.ua.

Инфоповод в украинских СМИ был несколько иным и начался не с петиции господина Караченцева.

Изначально о существовании тех самых секретных лабораторий написал один из украинских политиков. Экс-заместитель генпрокурора времен Януковича, а ныне нардеп от “Оппозиционной платформы – За життя” Ренат Кузьмин опубликовал обращение к премьер-министру относительно функционирования таких лабораторий в Украине.

Депутатское обращение подписал также Виктор Медведчука – кум президента РФ Владимира Путина и неофициальный собственник многих украинских медиа.

В прайм-тайме новости об обращении Кузьмина касательно работы американских биологических лабораторий вышли на трех телеканалах: 112.ua, newsone.ua и zik.ua.

После этого Кузьмин и Медведчук фактически стали главными ньюсмейкерами по теме “секретных американских лабораторий”. Они были “экспертами”, мнением которых интересовались СМИ, опубликовавшие те самые 66 материалов и сюжетов. Так, Медведчук высказывался на эту тему в 49 материалах, а Кузьмин – в 44.

Помимо этих политиков, журналисты цитировали Вадима Рабиновича, Евгения Червоненко, Андрея Портнова, Вадима Карасьова, Игоря Мосийчука, Вячеслава Пиховшека, Юрия Зогороднего, Елену Бондаренко, Алексея Куракина, Дмитрия Спивака и Александра Качного.

Особо отличился сайт zik.ua. Они публиковали новость, основываясь на заявлении представителя террористической организации “ДНР” Дмитрия Астраханя. Тот, как представитель “народной милиции”, утверждал, что коронавирус – дело рук Украины, что в Украине есть 15 биолабораторий США, которыми руководит ЦРУ. Представитель “ДНР” утверждал, что информацию об этом ему подтвердили в “посольстве США в Украине”.

Украинские СМИ, которые раньше не замечали в лоббировании интересов Медведчука и партии “ОПЗЖ” также перепечатали такие материалы о секретных лабораториях.

При этом, они ссылались на такие источники:

эфиры телеканалов из орбиты Медведчука (112-й, ZIK та Newsone) – 24 материала;

пост Кузьмина – 16 материалов;

сайт партии “Оппозиционная платформа – За життя” – 12 материалов.

Несколько отличались акценты в российских и украинских СМИ на эту тему.

В России говорили о том, что коронавирус могли создать в американских секретных лабораториях на территории Украины.

В Украине же обращали внимание на то, что появление таких лабораторий хронологично совпало со вспышками смертельных болезней, что США используют Украину для создания биологического оружия, что биолаборатории – военные базы США, что американцы помогли убрать Януковича, поскольку он якобы препятствовал их работе.

Также была часть украинских СМИ, которые писали, что распространяемая информация о лабораториях – миф и фейк.

6 мая на сайтах украинских СМИ распространили заявление Государственного департамента США о том, что материалы о “лабораториях” – повторение фейков российской пропаганды. В частности, представитель Госдепа Джордж Кент говорил о том, что за такой информационной кампанией стоял “любимый украинец” Путина Виктор Медведчук.

О фейке, который транслировали на “1+1” представитель Госдепа высказался, что на телеканале олигарха Игоря Коломойского ретранслировали фейк российских СМИ. Также указывалось на более расширенный материал по этому поводу, который вышел 27 апреля в проекте “Секретные материалы” на “1+1”.

В начале мая на всю эту историю отреагировали в Службе безопасности Украины (СБУ). Там утверждали, что материалы о секретных лабораториях имеют признаки “спланированной информационной кампании”, цель которой – “посеять панику в обществе”. В СБУ сделали акцент на том, что кампания продвигается при содействии “некоторых политический партий”. Потому в СБУ призвали политиков “не распространять неправдивую информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины”.

При этом, в ИМИ обратили внимание на тот факт, что у СБУ несколько странная позиция по этому поводу. В ведомстве не раз заявляли о том, что находили агитаторов и распространителей фейков о коронавирусе. Но как их наказали – неизвестно.

Анализ судебного реестра касательно судебных решений по статье, которая предусматривает ответственность за распространение неправдивых слухов (173-1 КУпАП). Но если в СБУ говорили о сотнях нарушителей, то судебных решений есть только 31.

В ИМИ задали риторический вопрос – почему же СБУ наказывает привлекает к ответственности граждан, которые распространяли неправдивые слухи, но не привлекают к ответственности СМИ, которые такую информацию распространили.