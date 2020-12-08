Печерский районный суд Киева обязал гепрокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные дела против народного лепутата от "Слуги народа" Александра Дубинского и внефрацкционного депутата Андрея Деркача "по возможному совершению госизмены".

Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.

ЦПК еще в октябре обратился в Офис генпрокурора с информацией о том, что нардепы на общей пресс-конференции “безосновательно заявили” о необходимости расследования якобы коррупции на тот момент кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. Нардепы также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде.

Учитывая стратегические отношения Украины и США, в ЦПК считают, что такие действия можно расценивать как государственную измену.

Офис генпрокурора отказался открывать дела против депутатов, заявив, что ЦПК “не предоставил фактических данных о совершении преступления”.

Тем не менее в ЦПК утверждают, что решение Печерского райсуда обязывает генпрокурора Ирину Венедиктову открыть дела против Дубинского и Деркача. Кроме того, суд обязал открыть дело против Дубинского по якобы недостоверному декларированию, отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов.