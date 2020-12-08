Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.
ЦПК еще в октябре обратился в Офис генпрокурора с информацией о том, что нардепы на общей пресс-конференции “безосновательно заявили” о необходимости расследования якобы коррупции на тот момент кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. Нардепы также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде.
Учитывая стратегические отношения Украины и США, в ЦПК считают, что такие действия можно расценивать как государственную измену.
Офис генпрокурора отказался открывать дела против депутатов, заявив, что ЦПК “не предоставил фактических данных о совершении преступления”.
Тем не менее в ЦПК утверждают, что решение Печерского райсуда обязывает генпрокурора Ирину Венедиктову открыть дела против Дубинского и Деркача. Кроме того, суд обязал открыть дело против Дубинского по якобы недостоверному декларированию, отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов.
- Ранее сообщалось, что нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, комментируя победу Джо Байдена на выборах президента США, заявил, что пока не установлен юридический факт результатов выборов, следует воздержаться от официального признания этих самых результатов. Также нардеп Дубинский активно помогал коллеге Андрею Деркачу, который находится в санкционном списке правительства США, выходил с ним на пресс-конференции, отсылал письма с дезинформацией топ-чиновникам США.