Об этом сообщает агентство Reuters.

В связи со смягчением ограничений местные СМИ назвали сегодняшний день “суперсубботой”.

Некоторые пабы начали обслуживать клиентов с 6:00 утра, а отдельные парикмахерские открылись с полуночи.

В рамках ослабления карантина жители двух домохозяйств теперь получили право встречаться в помещении. Правила социального дистанцирования пока сохраняются.

Издание Sun спрогнозировало, что в субботу в Англии будет выпито 15 млн пинт (8,5 млн литров) пива.

В полиции заявили, что обеспокоены, что открытие пабов может спровоцировать “пьяное и безответственное поведение”. Больницы же были предупреждены о необходимости готовиться к выходным в стиле Нового года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал людей вести себя ответственно и уважать правила социального дистанцирования, так как сохраняется риск новой вспышки коронавируса. Но он также отметил важность поддержки бизнеса.

Фото: Reuters

Стоит отметить, что сегодняшнее смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия (также входящие в состав Великобритании) устанавливают свои собственные графики снятия ограничений.

Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. В стране было зафиксировано более 284 тысяч случаев заражения коронавирусом и свыше 44 тысяч летальных случаев.

Фото: Reuters