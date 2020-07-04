В субботу, 4 июля, в Англии смягчили карантин: жителям впервые за более чем три месяца разрешили пойти в пабы, рестораны и в парикмахерские.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В связи со смягчением ограничений местные СМИ назвали сегодняшний день “суперсубботой”.

Некоторые пабы начали обслуживать клиентов с 6:00 утра, а отдельные парикмахерские открылись с полуночи.

В рамках ослабления карантина жители двух домохозяйств теперь получили право встречаться в помещении. Правила социального дистанцирования пока сохраняются.

Издание Sun спрогнозировало, что в субботу в Англии будет выпито 15 млн пинт (8,5 млн литров) пива.

В полиции заявили, что обеспокоены, что открытие пабов может спровоцировать “пьяное и безответственное поведение”. Больницы же были предупреждены о необходимости готовиться к выходным в стиле Нового года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал людей вести себя ответственно и уважать правила социального дистанцирования, так как сохраняется риск новой вспышки коронавируса. Но он также отметил важность поддержки бизнеса.

Стоит отметить, что сегодняшнее смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия (также входящие в состав Великобритании) устанавливают свои собственные графики снятия ограничений.

Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. В стране было зафиксировано более 284 тысяч случаев заражения коронавирусом и свыше 44 тысяч летальных случаев.