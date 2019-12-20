За прошедшие сутки, 19 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации только один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток, 20 декабря, российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.

Потерь с нашей стороны не было.