За прошедшие сутки, 10 января, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив трех украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно:

неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Невельского – из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у населенного пункта Водяное – из минометов калибра 82 мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из стрелкового оружия.

7 обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

четыре раза вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм (32 мины) и гранатометов различных систем;

в районе населенного пункта Южное – из подствольного гранатомета;

рядом с Новотошковским – из 120-мм минометов (5 мин).

“Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения”, – сообщили в ООС.

С начала этого периода, 11 января, российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с песком и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

С начала суток потерь с украинской стороны нет.