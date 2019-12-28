Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

рядом с населенным пунктом Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку с Луганским – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем.

“Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в ООС.

С начала этого периода, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С ручной противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.

Потерь с нашей стороны нет.