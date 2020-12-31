В этом году миллионы людей во всем мире готовятся к Новому году, как никогда ранее - с локдаунами, ограничениями и комендантским часом в десятках стран в попытке остановить распространение коронавируса до того, как кампании по вакцинации начнут действовать.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

В канун Нового года исполняется год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения впервые упомянула загадочную пневмонию в Китае, позже идентифицированную как COVID-19, которая в 2020 году унесла жизни более 1,79 миллиона человек и разрушила мировую экономику. Теперь весь мир живет в новой реальности, к которой мы так до сих пор и не смогли привыкнуть.

В Британии, на фоне всплеска заболеваемости, связанного с новым штаммом коронавируса, правительство объявило о более жестких ограничениях.

“…Это время, когда люди традиционно хотят праздновать. Но очень важно, чтобы в этом году все продолжали следовать указаниям, оставаясь дома и не общаясь”, – заявил на пресс-конференции директор Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис.

Франция объявила, что 31 декабря направит 100 000 полицейских и жандармов для контроля вечеринок, собраний и традиционных поджогов автомобилей. Министр внутренних дел Жеральд Дарманин сказал, что офицеры будут строго соблюдать общенациональный комендантский час с 20:00 до 6:00 в рамках борьбы с несанкционированными публичными собраниями и явлением городского насилия. Также в стране вводится запрет на продажу топлива и алкоголя.

В Германии, которая находится под частичной изоляцией, Ангела Меркель заявила в своем последнем новогоднем обращении в качестве канцлера, что 2020 год был, безусловно, самым трудным за время ее 15-летнего руководства.

“Думаю, я не преувеличиваю, когда говорю: никогда за последние 15 лет мы не считали старый год таким тяжелым и никогда, несмотря на все опасения и некоторый скептицизм, не ждали нового с такой надеждой” – сказала она.

Она добавила, что теории заговора по поводу вакцинации не только ложны и опасны, они также циничны и жестоки.

Спуск инкрустированного кристаллами новогоднего шара на Таймс-сквер в полночь 31 декабря будут встречать пустые улицы, а не сотни тысяч празднующих людей. Власти Нью-Йорка объявили, что Таймс-сквер будет закрыт для публики. Желающие увидеть это своими глазами могут посмотреть трансляцию онлайн или по телевидению. Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 19 448 626 случаев заболевания и 336 947 смертей.

Даже крупные города Тайваня сократили новогодние мероприятия и призывают людей смотреть фейерверки и другие праздничные мероприятия дома. Такое решение было принято после появления на острове первого, более заразного варианта коронавируса, первоначально обнаруженного в Великобритании. Тайвань хорошо держит пандемию под контролем, благодаря ранним и эффективным мерам профилактики, включая карантин для каждого прибытия из-за границы.

В Сиднее, крупнейшем городе Австралии, где ежедневно растет число случаев выявления коронавируса, людей просят оставаться дома и избегать знаменитых фейерверков в гавани. Ограничения также введены в южном штате Виктория. Но в Новой Зеландии, которой удалось ликвидировать коронавирус после строгой семинедельной изоляции, новогодние планы будут реализованы в полном объеме и привычном для населения режиме.

А вот в Новой Зеландии, которой удалось ликвидировать коронавирус после строгой семинедельной изоляции, новогодние торжества проходят как обычно.