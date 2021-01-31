Об этом сообщили два источника агентства Reuters. Также эту информацию подтвердила в Twitter сама Тихановская.

Науседа выдвинул кандидатуру Тихановской, которая была вынуждена покинуть Беларусь после спорных президентских выборов 9 августа, чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому демократическому движению.

Бывшая учительница и домохозяйка Тихановская баллотировалась в президенты после того, как ее муж, оппозиционный блогер с политическими амбициями Сергей Тихановский, был задержан накануне выборов.

Сама Светлана поблагодарила Науседу в Twitter и отметила, что номинировали не только ее, но и весь народ Беларуси.

“Невероятный момент! Спасибо президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это большое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года”, – написала она.

Прием заявок на Нобелевскую премию мира этого года завершается 31 января, а победитель будет объявлен в ноябре. Тысячи людей могут выдвинуть свою кандидатуру на соискание премии, включая членов национальных парламентов, бывших лауреатов и ведущих ученых. В прошлом году победителем стала Мировая продовольственная программа Организации Объединенных Наций.

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.