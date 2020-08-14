Об этом сообщается на сайте ЦИК.
“Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко”, – говорится в сообщении.
Радыё Свабода уточняет, что Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 % голосов.
В частности, голоса распределились следующим образом:
- Александр Лукашенко – 80,1 % (4 661 075 голосов)
- Светлана Тихановская – 10,1 % (588 622 голоса)
- Андрей Дмитриев – 1,21 % (70 671 голос)
- Анна Канопацкая – 1,67 % (97 489 голосов)
- Сергей Черечень – 1,14 % (66 613 голоса)
- против всех – 4,59 % (267 360 голосов).
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа Светлана Тихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”. Министерство внутренних дел Литвы заявило, что из-за протестов в Беларуси и давления власти страна готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам и готовится к наплыву политических беженцев.
Страны Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) и США призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных во время протестов. ЕС призвал власти Беларуси освободить задержанных и прекратить насилие, предупредив о возможных санкциях.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. Вечером понедельника министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- 11 августа в городах Беларуси продолжались протесты и силовой разгон протестующих. При этом в крупных городах продолжались проблемы с доступом к Интернету.