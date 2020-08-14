Об этом сообщается на сайте ЦИК.

“Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко”, – говорится в сообщении.

Радыё Свабода уточняет, что Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 % голосов.

В частности, голоса распределились следующим образом:

Александр Лукашенко – 80,1 % (4 661 075 голосов)

Светлана Тихановская – 10,1 % (588 622 голоса)

Андрей Дмитриев – 1,21 % (70 671 голос)

Анна Канопацкая – 1,67 % (97 489 голосов)

Сергей Черечень – 1,14 % (66 613 голоса)

против всех – 4,59 % (267 360 голосов).

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа Светлана Тихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”. Министерство внутренних дел Литвы заявило, что из-за протестов в Беларуси и давления власти страна готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам и готовится к наплыву политических беженцев.

Страны Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) и США призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных во время протестов. ЕС призвал власти Беларуси освободить задержанных и прекратить насилие, предупредив о возможных санкциях.