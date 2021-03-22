В Международном валютном фонде (МВФ) в январе прогнозировали глобальный рост в 2021 году на уровне 5,5 %. Но теперь МВФ заявляет о перспективах еще большего восстановления - благодаря дополнительным финансовым стимулам, особенно в США, и перспективам более массовой вакцинации.

Об этом сообщает первый заместитель главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.

Глобальный прогноз

В МВФ отмечают, что восстановление мировой экономики было неравномерным.

Несмотря на более сильное, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается значительно ниже, чем до пандемии.

“Китай во многих отношениях уже завершил восстановление, вернувшись к допандемическому уровню роста, опередив все крупные экономики мира. Но рост по-прежнему не сбалансирован, но расходы населения отстают от инвестиций. Мы ожидаем, что потребление будет расти по мере роста инвестиций. Но есть существенные риски”, – сказал Джеффри Окамото, первый заместитель директора-распорядителя МВФ.

Однако за пределами Китая есть тревожные признаки того, что разрыв между странами с развитой экономикой и развивающимися рынками увеличивается.

“Мы прогнозируем, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22 % ниже, чем был бы без пандемии. Это приведет к тому, что с начала пандемии около 90 миллионов человек окажутся за чертой бедности”, – отметил Окамото.

Он подчеркнул, что в МВФ не знают, насколько продолжительным будет кризис в области здравоохранения. Доступ к вакцинам все еще неравномерный как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующейся рыночной экономикой.

“Страны с низким уровнем дохода могут так и не начать масштабные кампании по вакцинации в 2022 году, и это проблема: эта пандемия действительно закончится только тогда, когда закончится для всех. Другой риск – распространение устойчивых мутаций вируса, которые угрожают снизить эффективность уже существующих вакцин”, – отмечают в МВФ.

Джеффри Окамото отмечает, что финансовая ситуация может усугубиться в странах с высоким государственным и частным долгом.

“В среднесрочной перспективе кризис может оставить глубокие шрамы. В прошлом в странах с развитой экономикой объем производства снижался почти на 5 % по сравнению с тенденциями докризисного периода. Ситуация может быть хуже в странах, которые не могут позволить себе сильные макроэкономические ответные меры или имеют большие секторы услуг, которые затронуты пандемией. Повсюду кризис оказал непропорционально сильное воздействие на молодежь, низкоквалифицированных работников и женщин. В долгосрочной перспективе рост выбросов углерода напоминает нам о том, что изменение климата также является серьезной проблемой, и Азия играет важную роль в ее решении”, – отметили в МВФ.

В МВФ считают, что для преодоления всех этих проблем странам необходимо работать сообща.

Тут можно выделить три приоритета:

Во-первых, как можно скорее положить конец пандемии. Международное сообщество должно увеличить производство вакцин.

“Мы должны обеспечить странам с низким уровнем доходов финансирование для закупки вакцин. Это требует увеличения финансирования инициативы COVAX и логистики доставки. В этой связи мы просим ведущие страны поддержать производство вакцин и предоставить финансирование развивающимся странам”.

Во-вторых, страны должны поддерживать экономику. Там, где пандемия продолжается, приоритетом является защита жизней людей. Лучшими политиками будут те, которые будут способствовать переходу к зеленой энергии и цифровизации.

Для достижения более быстрого и качественного роста требуются реформы: укрепление социальной защиты и зеленых инвестиций; открытие внутренних рынков; продолжение реформирования госкомпаний; и обеспечение того, чтобы частные и государственные фирмы могли конкурировать на равной основе.

В-третьих, необходимо уменьшить расхождения между странами. Это включает предоставление доступа к ликвидности для развивающихся экономик и предотвращение того, чтобы изменение климата препятствовало их экономическому росту и конвергенции.

Поддержка МВФ

В МВФ расширили льготное финансирование и облегчили долговое обязательство многим из беднейших членов Фонда.

Рассматривается возможность нового распределения, чтобы помочь удовлетворить глобальные долгосрочные потребности в резервах.