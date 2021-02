Об этом сообщает пресс-служба организации.

“Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала новым главой ВТО”, – говорится в сообщении.

В организации добавили, что Оконджо-Ивеала стала не только первой женщиной, но и первой представительницей Африки, которая возглавила ВТО.

Она начнет выполнять обязанности гендиректорки ВТО 1 марта. Срок его полномочий истекает 31 августа 2025, однако его могут продлить, говорится в сообщении на сайте ВТО.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.

Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.

Her term starts on the 1st of March 2021.

More details soon.

