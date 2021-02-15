Об этом сообщает пресс-служба организации.

“Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала новым главой ВТО”, – говорится в сообщении.

В организации добавили, что Оконджо-Ивеала стала не только первой женщиной, но и первой представительницей Африки, которая возглавила ВТО.

Она начнет выполнять обязанности гендиректорки ВТО 1 марта. Срок его полномочий истекает 31 августа 2025, однако его могут продлить, говорится в сообщении на сайте ВТО.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General. Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO. Her term starts on the 1st of March 2021. More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

Оконджо-Ивеала заявила, что ключевым приоритетом для нее будет работа с членами ВТО для быстрого решения экономических последствий и последствий для здоровья, вызванных пандемией COVID-19.

Фото: СОТ

“Я имею честь быть избранным членами ВТО генеральным директором ВТО. Мощная ВТО жизненно необходима, если мы хотим полностью и быстро оправиться от разрушений, вызванных пандемией COVID-19. Я с нетерпением жду сотрудничества с членами для формирования и реализации политических мер, необходимых для восстановления мировой экономики. Наша Организация сталкивается со многими проблемами, но, работая вместе, мы можем коллективно сделать ВТО сильнее, гибче и лучше адаптированной к современным реалиям “, – добавила она.

Нгози Оконджо-Ивеала – экономист и эксперт по международному развитию, 25 лет поработала во Всемирном банке в качестве экономиста по вопросам развития, поднявшись до должности управляющего директора по операциям (2007-2011). Также два срока занимала пост министра финансов Нигерии (2003-2006, 2011-2015).

Отмечается, что Генеральный совет принял такое решение после нескольких месяцев неопределенности, когда сначала США сначала отказались присоединиться к консенсусу по Оконджо-Ивеалы и поддержали министра торговли Республики Корея Ю Мен Хи.