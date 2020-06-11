Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

“Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано, и надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрено. Но это решение никоим образом не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или деятельность партии “Голос”… У нас впереди грандиозные планы”, – отметил он.

Вакарчук также сообщил, что считает “свою миссию частично выполненной”, так как он привел в Верховную Раду новых патриотичных людей.

“Меня постоянно спрашивали избиратели: какова моя основная цель. Моя основная цель – привести в Парламент новых профессиональных, порядочных, патриотичных людей. Меня не интересуют должности, политическая карьера, власть. Я хочу изменений в стране. Для этого, безусловно, нужно менять Парламент. И я считаю, что в большей степени наша задача осуществилась. Фракция “Голоса” хоть и не большая, но очень влиятельная в Парламенте”, – заявил он.

Вакарчук напомнил, что три месяца тому назад партию “Голос” возглавила Кира Рудык по его предложению.

“Основная задача, которую я ставил перед Кирой и командой, сделать так, чтобы партия перестала ассоциироваться с ее лидером, то есть со мной. Они ее успешно выполнили”, – рассказал нардеп.

Кроме того, Вакарчук пожаловался на дезинформацию и манипуляции, звучавшие в его адрес.

“Вы хорошо знаете, что последние три года на меня персонально постоянно пытаются лить дезинформацию, грязь, откровенные манипуляции и просто негатив. Скажу честно: на меня это не действует, лейте на здоровье. Но важный аспект: это возникло тогда, когда в чьем-то больном воображении появилась параноидальная мысль, что я буду баллотироваться в президенты. И с того времени не прекращалось”, – подчеркнул Вакарчук.

Он обратился к “своим персональным хейтерам и врагам с простым месседжем”, призвав “прекратить трогать” партию “Голос”.

Вакарчук добавил, что год назад после президентских выборов стоял непростой выбор, и партия “Голос” создала альтернативу для избирателей.

“Когда я создавал партию “Голос”, я понимал, что другого выхода, чем идти на парламентские выборы с этой партией, нет. Вакуум, который был создан во время президентских выборов, разделил страну на тех, кто “за Зе” и тех, кто “за Пороха”. Мы дали им альтернативу”, – сообщил Вакарчук.

В завершение он проинформировал, что намерен заняться “большим образовательным проектом” для молодежи.

“Завершая этот этап своей миссии, хочу сказать, что следующий мой этап – сделать так, чтобы молодые люди становились настоящими лидерами будущего. Поэтому в моих планах большой образовательный проект”, – проинформировал Вакарчук.

Стоит отметить, что Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат уже во второй раз.

В 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду он был 15-м номером в списке “Нашей Украины – Народной самообороны”. Вакарчук тогда прошел в ВР, но спустя год добровольно сложил полномочия.